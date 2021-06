Il nuovo volantino Euronics riserva tantissimi sconti speciali, una selva di promozioni applicate direttamente sui migliori prodotti in circolazione, garantendo al consumatore un risparmio senza precedenti.

Il volantino, a differenza di quanto visto in passato, risulta essere limitato esclusivamente presso i punti vendita del socio Euronics La Via Lattea, fino al 30 giugno, senza limitazioni per quanto riguarda il quantitativo di scorte distribuito. Gli stessi prezzi, lo ricordiamo, non saranno attivi altrove o sul sito ufficiale dell’azienda.

Se volete ricevere gratis i codici sconto Amazon, ricordatevi di iscrivervi subito a questo canale Telegram.

Euronics: spesa ridottissima su ogni acquisto effettuato

I prezzi più interessanti del volantino toccano come al solito la telefonia mobile, in questo caso sarà possibile acquistare Xiaomi Redmi 9T a 189 euro, Xiaomi Mi 11 a 799 euro, Mi 11i 5G a 699 euro, Mi 11 Lite 5G a 399 euro, Xiaomi Redmi Note 10 5G a 229 euro, Xiaomi Redmi 9C a 129 euro o Redmi 9A a 99 euro.

Volendo puntare ad un brand completamente differente, ricordiamo essere disponibile il rimborso di 150 euro sull’acquisto di un Samsung Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21+ o Galaxy S21, il quale scende a 30 euro nel caso in cui si scegliesse un Galaxy A32, Galaxy A52 o Galaxy A72.

Le sorprese da Euronics non terminano qui, gli utenti potranno anche infatti mettere le mani su Motorola E7i Power a 99 euro, Motorola E7 Power, Motorola G10, Motorola Moto G 5G a 229 euro, Oppo Find X3 Lite, Oppo A94, Vivo Y70 e tantissimi altri ancora.

Per approfondire la conoscenza del volantino Euronics potete comunque fare affidamento sulle pagine che trovate nel nostro articolo.