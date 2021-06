Da ieri 17 giugno 2021 è ufficialmente sottoscrivibile la nuova offerta che l’operatore virtuale CoopVoce ha deciso di chiamare Evo 100, che comprende un bundle composto da minuti, SMS e traffico dati.

Confermate dunque le anticipazioni pubblicate qualche giorno fa da MondoMobileWeb, in cui si faceva riferimento all’imminente commercializzazione della nuova opzione tariffaria appartenente alla già nota famiglia Evo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

CoopVoce Evo 100 disponibile anche per i soci UniCoop di Firenze

CoopVoce Evo 100 prevede ogni mese minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, 1000 SMS verso tutti e 100 Giga di traffico internet mobile fino in 4G su rete TIM, al costo mensile di 8,99 euro al mese. Il gestore telefonico virtuale che da Gennaio 2020 è passato alla piattaforma Full MVNO, permetterà di attivare la CoopVoce 100 Evo fino al prossimo 14 Luglio 2021, salvo eventuali proroghe o cambiamenti.

Si specifica sin da subito, che almeno per il momento, l’offerta risulta essere disponibile per i soli soci Unicoop Firenze. Non si esclude, successivamente, il futuro coinvolgimento di altre cooperative in altre iniziative simili, ma questo non è sicuro. Possono attivarla i nuovi clienti, in portabilità o con nuova numerazione, usufruendo del contributo di attivazione gratuito.

I già clienti devono invece far fronte a un costo di attivazione di 9 euro, addebitato insieme al costo del primo mese anticipato dell’offerta scelta. Per sottoscrivere l’offerta tariffaria CoopVoce nei supermercati e ipermercati Coop aderenti, i nuovi clienti devono sostenere un costo iniziale pari a 10 euro con 5 euro di traffico incluso. Quest’ultimo è composto da 1 euro di traffico telefonico e 4 euro di bonus, non rimborsabile in caso di cessazione della linea e non trasferibile in caso di portabilità del numero. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.