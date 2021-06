I nuovi prezzi attivati da Comet appaiono essere davvero molto interessanti, sono la via più breve per riuscire a garantirsi un risparmio quasi senza precedenti in Italia, senza dover sottostare a limitazioni particolari.

Il volantino Comet risulta essere disponibile, come tutte le pregresse campagne promozionali dell’azienda, presso i principali punti vendita sul territorio, nonché sul sito ufficiale dell’azienda, a cui aggiungere la possibilità di ricevere gratuitamente la merce presso il proprio domicilio, nel momento in cui si dovessero spendere più di 49 euro.

Comet: questi sono i migliori prezzi del momento

Nelle oltre 38 pagine del volantino comet si possono davvero trovare occasioni per tutti i gusti, e legate alla maggior parte delle categorie merceologiche trattate dall’azienda. Osservando da vicino gli smartphone, notiamo la possibilità di acquistare Samsung Galaxy S21 a 729 euro, galaxy A02s a 129 euro, Galaxy A12 a 149 euro, iPhone 12 Mini a 749 euro, iPhone XR a 579 euro, Wiko View 4 Lite a 99 euro, Wiko Y81 a 89 euro, Realme 8 Pro a 279 euro, Xiaomi Mi 11 a 799 euro, Xiaomi Mi 11i 5G a 699 euro, Xiaomi Mi 10T a 379 euro, Xiaomi Mi 11 Lite a 329 euro, Mi 10T Pro a 459 euro, Mi 11 Lite 5G a 399 euro, Xiaomi Redmi Note 10 Pro a 299 euro o Redmi Note 10S a 259 euro.

Naturalmente sono disponibili anche altri modelli di brand completamente differenti dai suddetti, per questo motivo dovete collegarvi quanto prima alle pagine che abbiamo integrato poco sotto, troverete le singole offerte di Comet.