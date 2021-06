Nuova estate, nuove rimodulazioni. Stavolta è il turno di Windtre, che, in un recentissimo comunicato stampa diramato sul sito ufficiale, ha informato gli utenti di rete fissa dei rincari che ci saranno a partire dal primo agosto e che varieranno da 2 a 4 euro al mese, in base all’offerta coinvolta.

I clienti interessati saranno informati dallo stesso gestore entro il mese di giugno e riceveranno una comunicazione inerente al prezzo rimodulato e alle modalità di recesso dal contratto. Ecco maggiori dettagli.

WindTre: al via una nuova rimodulazione dal 1° agosto 2021

Alle stesse offerte in oggetto verrà applicato uno sconto di 2 o 4 euro, purché sia presente l’acquisto rateizzato del modem. Ciò a dire che se avete un modem proprietario ancora in corso di pagamento, finché l’acquisto non sarà saldato e le rate concluse, la rimodulazione non verrà applicata, o meglio, verrà applicata ma scontata, quindi, di fatto, annullata. Fermo restando che, una volta concluse le rate del modem, scatterà la rimodulazione di 2 o 4 euro al mese.

Come sempre, nel caso in cui non voleste accettare le nuove condizioni contrattuali potrete recedere gratuitamente entro il 30 luglio tramite diversi canali, assicurandovi che venga riportata la seguente causale “Modifica delle condizioni contrattuali“. Le modalità di recesso disponibili sono lettera raccomandata A/R, PEC all’indirizzo servizioclienti159@pec.windtre.it, chiamata al 159 per acquisire la richiesta, presso i punti vendita WINDTRE e tramite Will l’assistente digitale disponibile nell’Area Clienti e su APP WINDTRE.

Qualora intendeste passare ad altro operatore mantenendo il vostro numero, oltre alla dichiarazione di recesso sarà necessario fornire la richiesta di passaggio ad altro operatore. Per tutte le altre informazioni e le condizioni complete vi rimandiamo al comunicato ufficiale.