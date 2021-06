Una funzione che potrebbe andare a rivoluzionare WhatsApp sta per arrivare davvero a breve. Infatti, sembra che l’aggiornamento sia del tutto inedito, e quest’ultima considerazione è stata confermata dallo stesso Mark Zuckerberg, il quale ha anche divulgato la notizia in un’intervista a WABetaInfo.

Il proprietario di Facebook ha fatto sapere che, entro quest’estate, tutti avranno la possibilità di usare il nostro account WhatsApp su quattro dispositivi diversi. In più, ci sono altre novità interessanti, come il Disappearing Mode e il View Once. La prima serve ad eliminare i messaggi ricevuti e inviati in un tempo che va dalle 24 ore ai 7 giorni. Invece, la seconda sarà utile per la visualizzazione dei media in chat, i quali scompariranno dopo averli visti.

WhatsApp: l’aggiornamento sta per arrivare

Come ha detto nell’intervista di cui abbiamo parlato prima, Mark Zuckerberg ha confermato di nuovo il supporto multi dispositivo non andrà ad intaccare l’efficienza della crittografia end-to-end, che in questo momento va a proteggere i messaggi tra due dispositivi che stanno comunicando tra di loro.

Zuckerberg ha anche detto che: “È stata una grande sfida tecnica far sincronizzare correttamente i messaggi e i contenuti su tutti i dispositivi configurati, anche quando la batteria del telefono si scarica, ma abbiamo risolto questo problema e non vediamo l’ora di lanciare l’aggiornamento”.

Non passerà molto tempo prima che WhatsApp metterà in atto ciò che ha annunciato, e ciò è dovuto principalmente alla concorrenza che ha con Telegram, altra app di messaggistica che ha implementato delle funzioni necessarie prima che lo facesse WhatsApp, come i messaggi velocizzati e i messaggi che si autodistruggono.