WhatsApp: con la vostra immagine del profilo truffano i vostri amici e parenti

Sono cambiate diverse cose negli ultimi anni soprattutto per quanto riguarda il mondo del web, il quale si ritrova sempre ad avere qualche grana. Infatti gli utenti sono i principali artefici di tutto questo, ma allo stesso tempo anche quelli che ne risentono di più. Se ci sono infatti delle persone che amano, nel caso di WhatsApp, inviare i messaggi e sentire i propri parenti o amici, ce ne sono altre che vogliono lucrare su queste ultime.

È proprio questo il caso dal quale si generano le truffe, le quali corrono attraverso WhatsApp con una velocità incredibile. In effetti si tratta di un metodo di diffusione straordinario, viste anche le catene di Sant’Antonio che riescono a ramificare il tutto in poco tempo. Da diversi giorni sarebbero davvero tante le lamentele riguardo di un nuovo tipo di truffa che starebbe coinvolgendo numerosi utenti in giro per l’Italia.

WhatsApp: la nuova truffa parte dalla vostra immagine del profilo per giungere ai vostri contatti

Stando alle ultime notizie trapelate sul web, ci sarebbe grande fermento in negativo tra gli utenti per quanto riguarda una nuova truffa. Questa sarebbe riuscendo a rubare l’immagine del profilo di alcune persone creando un account falso che fingerebbe di impersonarle.

In seguito con un trucco ancora sconosciuto i malviventi riuscirebbero a rubare anche l’elenco dei contatti, i quali diventeranno il bersaglio principale. Con l’account fake contatteranno proprio questi ultimi facendogli credere di essere la persona nella foto profilo, chiedendo una ricarica Postepay giustificandola con un’emergenza. State quindi molto attenti a questo nuovo tipo di inganno che sta spopolando.