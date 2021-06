Non sono affatto mancate le difficoltà per quanto concerne le registrazioni della nuova stagione di Stranger Things. Lo show di Netflix, come altri, è andato inevitabilmente incontro alla situazione Covid, la quale è per forza di cose inciso su tutta l’organizzazione. Tuttavia, le riprese sono giunte al termine e tutti i fan stanno aspettando la quarta stagione che è in procinto di arrivare.

Le vicende dei ragazzi di Hawkins sono ancora oggi piene di incognite, in particolar modo per quanto concerne un personaggio. Tramite i primi teaser che abbiamo visto in rete, si sono alimentati ancora di più i dubbi che si avevano, soprattutto per quanto concerne le vicende a cui andrà incontro Hopper. Ma la vera notizia di oggi è che arriveranno dei nuovi personaggi che stravolgeranno la narrazione.

Inoltre, sembra anche che durante la terza diretta della Netflix Geeked Week, la piattaforma californiana di streaming abbia avuto il piacere di annunciare diverse novità che sono in procinto di arrivare con la nuova stagione.

Stranger Things 4: new entry in arrivo per la show di Netflix

Dunque, come preannunciato, le nuove puntate di Stranger Things stanno per arrivare, e sembra anche che stiano per arrivare quattro nuovissimi personaggi. Quest’ultima notizia ci è giunta direttamente da Netflix durante la terza diretta della Geeked Week, un’occasione importante per parlare di tutte le novità che stanno per arrivare. I volti nuovi saranno di Amybeth McNulty, Myles Truitt, Regina Ting Chen e Grace Van Dien.

In più, sempre durante la Netflix Geeked Week, è stato anche annunciato l’arrivo di Rebel Robin: Surviving Hawkins. Stiamo parlando di una serie prequel formato podcast la quale fungerà da companion al romanzo dedicato al personaggio di Maya Hawke. Quest’ultimo sarà disponibile su Spotify e Apple Podcasts a partire dal 29 giugno.