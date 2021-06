Sky prevede una serie di importanti novità nelle prossime settimane, a seguito delle novità sui diritti tv. Come noto, la piattaforma deve abbandonare la Serie A in esclusiva per la prossima stagione, limitandosi alla trasmissione di tre partite per ogni giornata in condivisione con DAZN. Per ottemperare a questa mancanza, la media company ha deciso di puntare sulla Fibra Ottica.

Sky, le nuove offerte della Pay tv con la Fibra inclusa nel prezzo

Il lancio di Sky WiFi rappresenta oramai una realtà in Italia. La compagnia ha deciso di confermare un modello già vincente in Regno Unito e in Irlanda, proponendo la Fibra ottica a gran parte dei suoi clienti. Le migliori occasioni, in tale circostanza, sono riservate agli utenti con fedeltà accertata. Per accedere alle promozioni per la telefonia sarà necessario accreditarsi sulla piattaforma Extra.

Gli abbonati di Sky che hanno almeno un mese di abbonamento attivo avranno la possibilità di sottoscrivere un piano con tre mesi a costo zero per la Fibra ottica. Gli utenti con piano operativo da più di sei anni potranno invece accedere a sei mesi a costo zero per la Fibra ottica.

Nel corso delle prossime settimane, Sky procederà anche ad una rimodulazioni per le offerte dei nuovi clienti La pay tv satellitare ha deciso di lanciare sul mercato una nuova promozione all inclusive. La migliore tariffa attualmente disponibile prevede un costo pari 39,99 euro. Il pacchetto prevede per tutti gli abbonati accesso ai contenuti del ticket Intrattenimento e servizi di telefonia con Fibra ottica garantita.