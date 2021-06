Per tutti gli abbonati Netflix arrivano importanti novità che di sicuro li rallegrerà. La serie di The Witcher, Geralt, Ciri e tutti i loro compagni, stanno per tornare. La serie TV che prende spunto dai libri di Andrzej Sapkowski, dopo il successo della prima stagione, si prepara a lanciare il seguito delle avventure di Geralt.

Lo show, come tanti altri, ha subito gli ormai noti ritardi legati alla pandemia di Covid-19; tra l’altro lo stesso Henry Cavill ha contratto il virus che lo ha costretto ad un periodo di isolamento domiciliare. Passata la tempesta però i lavori sono potuti andare avanti e lo show Netflix è quasi pronto al lancio. Ma cosa ci aspetta in questa seconda stagione di The Witcher?

Netflix: The Witcher due è sempre più vicino

A confermare l’imminente ritorno dello show Netflix il lancio del primo teaser trailer della seconda stagione. Sulle pagine social della piattaforma di streaming è infatti possibile gustarsi un montaggio di alcune scene legate al personaggio di Ciri; a giudicare da quanto visto la seconda stagione dovrebbe risultare più cupa di quella precedente, soprattutto per il personaggio della principessa.

Oltre al lancio del teaser trailer però arrivano anche altre notizie per i fan della saga. Il 9 luglio infatti avrà luogo un evento in collaborazione tra Netflix e CDPR la software house che con i suoi videogame ha contribuito in buona parte al successo dell’opera. Non si hanno ancora molte informazioni su erutto Witchercon ma, chissà, magari sarà l’occasione giusta per il lancio del primo trailer ufficiale.