Come ogni settimana ci ritroviamo qui in occasione dell’uscita dei nuovi giochi gratuiti della settimana sullo Store di Epic Games. Arriviamo da settimane incredibili, che hanno visto tantissimi sconti sullo store (che si concludono oggi assieme alla validità del coupon da 10€ per tutti gli utenti), e anche il rilascio in via del tutto gratuita di Control, uno dei migliori titoli degli ultimi due anni. Ma veniamo alle novità di questa settimana che hanno visto il rilascio non di uno, ma bensì di ben due giochi gratuiti. Scopriamo subito di quali titoli si tratta con i link per il download!

Hell is Other Demons e Overcooked 2 gratis

Come avrete già visto dal titolo, sono ben due i giochi gratuiti della settimana: non saranno a livello di Control o tanti altri titoli Tripla A regalati nel corso di questi mesi da Epic, ma un gioco gratis è pure sempre un gioco gratis e scaricarlo non costa nulla.

Questa settimana troviamo Hell is Other Demons, uno sparatutto arcade su piattaforme, sviluppato da Cuddle Monster AB, ed edito da Kongregate Inc, che si contraddistingue per dei colori molto intensi e una musica Synthwave incredibile. Il gameplay è frenetico e ultra-veloce, con decisioni da prendere in pochi istanti per evitare di morire. Sicuramente da provare se siete amanti del genere.

Overcooked 2 invece appartiene a tutto un altro genere: sviluppato da Team17 e Ghost Town Games, è un simulatore di cucina cooperativa per divertirsi con i propri amici. Certamente si tratta di un titolo abbastanza insolito e anche molto particolare, ma siamo aperti a qualsiasi sperimentazione!

Per poter scaricare questi due titoli vi basterà recarvi sul sito di Epic Games, eseguire il login con il vostro account personale (se non ne avete uno vi basterà crearlo gratuitamente), e recarvi alla pagina relativa alle offerte e al rilascio di giochi gratis. Overcoocked 2 può essere scaricato da questo link, mentre Hell is Other Demons da quest’altro Link.