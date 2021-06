Dazn continua ad arricchire la sua offerta di contenuti dedicati agli amanti del calcio aggiudicandosi anche i diritti per le trasmissioni non esclusive delle partite di Serie BKT per il triennio 2021-2024.

La finestra temporale per formalizzare l’offerta per trasmettere in streaming anche la Serie B scadeva ieri e Dazn non si è lasciato sfuggire l’occasione per potenziare una proposta che in questo modo diventa ancora più ricca: oltre ai diritti di trasmissione delle partite di Serie A si aggiungono quelli relativi ai match del campionato cadetto. Ecco maggiori dettagli.

Dazn trasmetterà anche la Serie B fino al 2024

Dazn condividerà con Sky ed Helbiz Media i diritti di trasmissione, mentre per la Lega Serie B i ricavi salgono a 48,5 milioni di euro, con conseguenti vantaggi sia per gli utenti finali che avranno a disposizione più canali per seguire le partire, sia per i club associati ai quali vengono garantite maggiori risorse. La cifra, raddoppiata rispetto allo scorso triennio, potrebbe ulteriormente aumentare con i pacchetti riservati ai diritti in chiaro.

La Lega Serie B comunica: “Dopo l’adesione al mercato domestico di Sky e di Helbiz Media, si è aggiunto, entro il termine previsto del 15 giugno, l’operatore che negli ultimi tre anni ha seguito la Serie BKT. Sommando le adesioni con il minimo garantito per la commercializzazione dei diritti internazionali si arriva a un ricavo di 48,5 milioni di euro, che raddoppia di fatto quanto ottenuto nello scorso triennio dalla Lega Serie B per la cessione dei diritti audiovisivi“.

Dazn potrà quindi garantire ai suoi abbonati la programmazione completa del campionato di Serie BKT, compresi playoff e playout, e la consueta Zona Gol con aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso e collegamenti live. Veronica Diquattro, Chief Customer & Innovation Officer di Dazn, ha commentato: “Siamo felici che la Serie BKT sia su DAZN anche per i prossimi tre anni, proseguendo e consolidando un percorso iniziato il ciclo scorso con grande successo e soddisfazione per entrambe le parti. Già tre anni fa la Serie BKT ha scelto DAZN sposando un progetto innovativo e moderno che ha visto la visione in streaming protagonista assoluta dei nuovi trend di consumo e di fruizione dei contenuti sportivi“.