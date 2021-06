Diversi utenti si stanno facendo in maniera sempre più frequente una domanda, e pare che si tratti di criptovalute. Infatti, molti si stanno chiedendo quali sono le 3 criptovalute che hanno guadagnato maggiormente nel corso del 2021, e non è Bitcoin a quanto pare. Le monete virtuali di cui vi stiamo parlando sono Dogecoin, Cardano e XRP di Ripple, delle Altcoin che hanno senz’altro risentito del pullback di Bitcoin, ma che comunque sono riuscite ad ottenere degli ottimi risultati. Scopriamo maggiori dettagli a riguardo.

Criptovalute: Dogecoin, Cardano e XRP di Ripple le migliori del 2021

1. Dogecoin, +6300%

La prima posizione è occupata stabilmente da Dogecoin che, dall’inizio di quest’anno, è riuscita a risalire il +6300%, passando da una cifra di 0,005 a 0,32 dollari. Tutto questo è accaduto grazie al tweet di Elon Musk, il quale ha fatto decisamente volare la criptovaluta e altre come questa, chiamate anche comunemente meme coin.

2. Cardano, +811%

Tuttavia, sembra che gli investitori non si siano fermati al Dogecoin. Infatti, anche Cardano sta facendo la sua buona figura nel mercato delle criptovalute, e pare che nel mese nero di Bitcoin sia riuscita a risalire di un +24%. La crypto è stata creata da un unione di ingegneri, matematici ed esperti di crittografia, e il suo valore di scambio è di 1,55 dollari.

3. Ripple, +273%

Per concludere, chiudiamo con XRP della fintech USA Ripple. Non è stato proprio usuale l’andamento della criptovaluta, anche perché ha avuto dei problemi importanti con la Sec riguardo una presunta violazione delle norme che vanno ad impedire la vendita di titoli che non sono registrati. Quindi, la situazione non aveva certamente giovato a XRP, che all’inizio di questo 2021 era scesa ai minimi storici. Ora però è risalita ad un +273% con un valore di 0,86 dollari.