Gli sconti di Coop e Ipercoop vi faranno davvero risparmiare moltissimo, avvicinandovi a tutti i punti vendita avrete la possibilità di godere di prezzi sempre più bassi e generalmente più economici delle dirette concorrenti.

Il volantino, a differenza di quanto si potrebbe pensare, è da ritenersi non valido sul sito ufficiale dell’azienda. I prodotti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, nonché disponibili nella variante no brand, quindi con aggiornamenti tempestivi rilasciati dal produttore, non dall’operatore telefonico.

Se volete ricevere sul vostro smartphone i nuovi codici sconto Amazon, dovete iscrivervi subito a questo canale Telegram.

Coop e Ipercoop: attenzione alle offerte

Il prodotto più interessante tra quelli in promozione da Coop e Ipercoop è sicuramente lo Xiaomi Redmi Note 10, un modello dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, in quanto in vendita a soli 199 euro, e caratterizzato da una buonissima scheda tecnica.

Leggendola da vicino possiamo difatti trovare un processore octa-core, 4 fotocamere posteriori, il display da 6,43 pollici con risoluzione HD+, ben 128GB di memoria interna, una batteria da oltre 5000mAh, passando poi per 4GB di RAM e sistema operativo Android 11 (con personalizzazione grafica MIUI 12).

Il prodotto non è distribuito con scorte limitate, ciò sta a significare che potrete accedervi in un qualsiasi momento, senza difficoltà o limitazioni particolari (anche su tutto il territorio nazionale). Per ogni altra informazione in merito al volantino Coop e Ipercoop, dovete comunque aprire le pagine che abbiamo integrato per voi nel nostro articolo, le trovate poco sotto come galleria fotografica (cliccatele per vederle nel dettaglio in alta definizione).