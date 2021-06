Il volantino Comet fa tremare le dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, arrivano prezzi sempre più bassi ed economici, anche applicati sui migliori prodotti in circolazione.

Spendere poco con comet può apparire davvero molto più semplice del previsto, gli acquisti possono essere effettuati in ogni negozio in Italia, come anche sul sito ufficiale dell’azienda, ricordando comunque che la spedizione è prevista gratis per ogni ordine del valore superiore ai 49 euro.

Comet: le offerte sono senza dubbio le migliori

Le offerte Comet invogliano gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, anche di fascia alta, infatti risulta essere possibile accedere a Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S21+, Galaxy S21 o anche Galaxy S20 FE, tutti con prezzi che partono da un minimo di 449 euro, per arrivare ad un massimo di 1129 euro.

Nel mezzo trovano posto smartphone relativamente economici, rappresentati perfettamente dai modelli Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Xiaomi Redmi Note 9 e 9T, senza dimenticarsi del Mi 11 Lite 4G o degli ultimi dispositivi di casa Oppo. Le proposte del volantino Comet non si fermano qui, all’interno della campagna si possono anche trovare tantissime promozioni legate ai televisori di ultima generazione, come gli elettrodomestici o i notebook.

Tutto è riassunto nel dettaglio nelle immagini che potete trovare elencate nel nostro articolo, in questo modo avrete libero accesso alle ultime promozioni, scoprendo dettagliatamente anche i migliori prezzi del periodo, e tutti i singoli sconti pensati per voi.