Carrefour ha recentemente rinnovato la propria campagna promozionale, proponendo grandissime novità per tutti gli utenti, arrivano difatti prezzi molto più bassi ed ampie possibilità di scelta anche in merito alla telefonia mobile.

Il risparmio, come al solito del resto, passa solamente per i punti vendita dell’azienda, gli utenti che vorranno acquistare dovranno recarsi personalmente in negozio, senza avere la possibilità di accedere ai medesimi prezzi tramite il sito ufficiale. Non sono poste limitazioni particolari alle scorte effettivamente disponibili, per questo motivo sarà possibile anche attendere gli ultimi giorni di validità (fissati al 30 giugno), per completare l’acquisto.

Carrefour: quali sono gli sconti migliori

Gli sconti migliori del volantino Carrefour toccano quasi integralmente la fascia media della telefonia mobile, tra questi troviamo Xiaomi Redmi Note 10 5G a 249 euro, Samsung Galaxy A52 a 299 euro, Oppo A74 5G a 299 euro, Xiaomi Redmi 9T a 159 euro, Motorola E7i Power a 99 euro, Oppo A15 a 119 euro o Samsung Galaxy A12 a 139 euro.

Interessante è la proposta in combinata promessa dall’azienda, coloro che acquisteranno TCL 20L e TCL MoveAudio S150, spenderanno 199 euro, ricevendo le cuffiette praticamente gratis (dato che lo smartphone ha un listino di 199 euro).

All’interno del volantino Carrefour si possono poi trovare tante altre occasioni ugualmente interessanti, anche applicati sul segmento dei televisori o degli elettrodomestici di ultima generazione. Ogni altra informazione del caso è riassunta nelle pagine che potete trovare elencate nel nostro articolo, ed inserite come galleria fotografica.