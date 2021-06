Gli sconti attivati da Bennet sono tra i più bassi dell’intero periodo corrente, gli utenti sono felicissimi di avere la possibilità di accedere a prodotti di buona qualità, spendendo cifre sempre più ridotte.

Il volantino attuale risulta essere disponibile, come al solito, presso la maggior parte dei punti vendita fisici sul territorio nazionale, ma non sul sito ufficiale dell’azienda o da altre parti in Italia. I singoli prodotti in promozione sono distribuiti con la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, ed altresì nella variante no brand, quindi con aggiornamenti tempestivi rilasciati dal produttore (non dall’operatore telefonico).

Se volete essere sempre i primi a ricevere gratis i codici sconto Amazon, allora iscrivetevi il prima possibile al nostro canale Telegram dedicato.

Bennet: quali sono gli ultimi sconti

Il volantino riserva grandissime sorprese per tuti, è infatti possibile pensare di acquistare un buonissimo Apple iPhone 11 di penultima generazione, attualmente disponibile a soli 549 euro, un prezzo ridottissimo in confronto al listino originario (poi per la variante da 128GB).

Volendo invece cercare di risparmiare al massimo, sottolineiamo la presenza anche di Samsung Galaxy A02s, in vendita a 129 euro, passando poi per Samsung Galaxy S10 Lite a 299 euro, nonché il Galaxy A22, disponibile all’acquisto a 167,40 euro.

Nell’eventualità in cui foste interessati all’acquisto di un televisore, segnaliamo la presenza di alcune proposte molto interessanti, con prezzi che oscillano tra 119 e 599 euro, con tecnologi e qualità complessivamente molto differenti. Maggiori informazioni in merito alla campagna promozionale sono disponibili direttamente qui sotto, nella relativa pagina del volantino Bennet.