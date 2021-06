Arrivano anche nel corso di queste settimane alcune importanti novità relative ai prezzi di WindTre. L’operatore arancione ha infatti ufficializzato una serie di rimodulazioni per i costi. A differenza delle precedenti occasioni, però, gli utenti interessati in questo caso saranno gli abbonati con ex SIM di 3 Italia.

WindTre, come cambiano le nuove tariffe per i clienti

WindTre per questa determinata categoria di pubblico ha messo a punto una sorta di doppia rimodulazione. L’obiettivo del gestore è quello di emulare il piano commerciale di TIM e Vodafone, con modifiche che virano verso la continuità dei consumi per le ricariche e per la connessione internet.

La prima novità per i clienti di WindTre, con vecchia SIM di 3 Italia, riguarda la fase di rinnovo della propria tariffa. In caso di assenza di credito residuo per procedere al rinnovo, i clienti potranno beneficiare di soglie no limits per telefonate, SMS e internet. Agli abbonati sarà chiesto solo ed esclusivamente un costo extra dal valore di 0,99 euro ogni trenta giorni.

Possibile anche il rinnovo dei consumi no limits per una seconda giornata, sempre al prezzo di 0,99 euro. Il blocco del traffico sarà definitivo solo a partire dalla terza giornata dal rinnovo senza credito. Il saldo a debito sarà recuperato da WindTre alla prima ricarica utile.

Sempre per gli abbonati di WindTre c’è poi una seconda novità relativa alla navigazione internet. Tutti i clienti potranno ricevere un Giga extra per la connessione di rete, in caso di esaurimento delle soglie internet. Anche in questo caso il costo una tantum è di 0,99 euro.