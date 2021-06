Per la cronaca, si faccia avanti qualcuno che è sicuro di non essere mai stato bloccato su WhatsApp da qualche suo contatto. Se anche tu quindi sei stato bloccato da un tuo contatto e vuoi dirgli per l’ultima volta cosa pensi, ecco il trucco per inviargli un messaggio vocale. Non servono app speciali e nemmeno è necessario mettere in pratica passaggi complicati per farlo. Basta avere il tuo account WhatsApp attivo e un amico, se ancora te ne è rimasto uno. Scherzi a parte ecco tutti i dettagli.

WhatsApp: ecco il trucco per inviare un messaggio vocale a chi ti ha bloccato

Purtroppo capita di litigare con qualcuno o magari, più semplicemente, scoprire che i caratteri non sono compatibili. Forse sei tra quelli che preferiscono chiarire e mantenere buoni rapporti, ma l’altra persona invece no. Sicuramente più impulsiva ti ha bloccato su WhatsApp e hai così perso l’unica opportunità che avevi per chiarirti.

Tra l’altro in tempi di Covid-19 può non essere nemmeno così facile incontrarsi di persona e appostarsi per poter parlare a quattrocchi pare più un agguato che la ricerca di un’occasione di chiarimento. Ecco perché può tornarti utile questo fantastico trucco per WhatsApp che ti permetterà di inviare un messaggio vocale anche a chi ti ha letteralmente bloccato sull’app.

Ti basta un amico comune

Non servono app speciale né gratuite e né tanto meno a pagamento. Oltre a WhatsApp occorre avere un amico in comune con chi vi ha bannato dai suoi utenti attivi.

Il vostro amico non dovrà fare altro che creare un gruppo WhatsApp e aggiungere voi due. Infatti l’app del Gruppo Facebook, per una falla inspiegabile, non riconosce i contatti bloccati da un utente quando ci si trova in una chat di gruppo.

In questo modo sarà possibile recapitare un messaggio vocale. Il contenuto dovete deciderlo voi, a seconda che vogliate chiarivi e fare pace oppure togliervi il sassolino dalla scarpa. Ad ogni modo ora, grazie a questo trucco WhatsApp, potete contattarlo di nuovo, anche se vi ha bloccato.

In conclusione possiamo dire che trucchi per quest’app ce ne sono tantissimi. Sono anche in arrivo nuove funzioni per WhatsApp che forse possono farvi dimenticare il fatto che qualcuno ha deciso di bloccarvi.