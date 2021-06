Una grande novità è destinata a rappresentare il 2021 di WhatsApp. Come oramai noto, a partire dallo scorso mese di Maggio la piattaforma di messaggistica ha reso ufficiali le sue nuove norme per la privacy e condivisione dei dati. A causa di tale aggiornamento, molti clienti non sono più abilitati ad utilizzare il servizio.

WhatsApp, perché molti utenti hanno lasciato in via definitiva la chat

Le nuove regole per la privacy di WhatsApp rendono ancora più forte il legame tra la piattaforma di messaggistica e Facebook. Gli sviluppatori della chat si riservano infatti la possibilità di condividere proprio con Facebook alcune informazioni personali degli utenti. Queste informazioni saranno necessarie per rimodulare le pubblicità sul social network.

Già da alcuni mesi – precedentemente quindi allo scorso Maggio – WhatsApp si riservava tale occasione. In passato però la possibilità di condivisione dei dati era a discrezione di ogni singolo utente. A partire dalla primavera, gli utenti che desiderano continuare la loro esperienza sulla piattaforma devono accettare l’obbligo di consenso.

La novità dell’obbligo di consenso era già nota a partire dallo scorso inverno. Gli sviluppatori, per garantire più tempo al pubblico, hanno concesso una proroga alla rimodulazioni, proroga però scaduta dal 15 Maggio.

Il risultato di questo cambio di passo di WhatsApp è l’esclusione definitiva dalla chat di molti utenti. Tutti coloro che non hanno accettato il cambio delle condizioni, infatti, ora non hanno la possibilità di accedere al servizio. Gli esclusi da WhatsApp ora stanno riversando su altri simili servizi, in primis Telegram o Signal.