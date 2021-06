Sta per giungere agli utenti una funzione che potrebbe potenzialmente andare a rivoluzionare WhatsApp. Infatti, pare che l’aggiornamento che sta per arrivare sia completamente inedito, e ciò è stato affermato anche da Mark Zuckerberg, il quale ha diffuso la notizia. In un’intervista a WABetaInfo, il proprietario di Facebook ha fatto sapere a tutti che entro questa estate avremo tutti l’opportunità di utilizzare il nostro account di WhatsApp su quattro dispositivi differenti.

Inoltre, ci sono anche altre due novità che potrebbero sicuramente interessarvi: la prima riguarda il Disappearing Mode e la seconda il View Once. Ma in cosa consistono? La prima servirà per eliminare i messaggi sia ricevuto che inviati in un tempo che va dalle 24 ore ai 7 giorni. La seconda, invece, servirà per la visualizzazione di contenuti multimediali in chat, che scompariranno automaticamente dopo averli visti.

WhatsApp: l’aggiornamento è alle porte

Come ci ha tenuto a confermare anche Mark Zuckerberg, il supporto multi dispositivo non andrà a “dare fastidio” alla crittografia end-to-end, che in questo momento va a proteggere i messaggi tra due dispositivi che stanno comunicando tra di loro.

Il proprietario di Facebook ha anche spiegato che: “È stata una grande sfida tecnica far sincronizzare correttamente i messaggi e i contenuti su tutti i dispositivi configurati, anche quando la batteria del telefono si scarica, ma abbiamo risolto questo problema e non vediamo l’ora di lanciare l’aggiornamento”.

Non passerà molto tempo prima che WhatsApp metterà in atto ciò che ha detto. Questo è dovuto principalmente alla concorrenza che ha con Telegram, altra app di messaggistica che ha implementato delle funzioni necessarie prima che lo facesse WhatsApp.