Unicredit: guida pratica per distinguere i malfattori dai veri operatori telefonici

Le banche continuano ad acquisire i colpi delle numerose truffe, sempre pronte e alla ricerca di nuove prede. Unicredit però ha deciso di dire stop alle frodi, aiutando i clienti nel riconoscimento di quest’ultime e proteggendoli di conseguenza. Sebbene possa sembrare scontato, vi assicuriamo che non lo è affatto.

La banca inizia introducendo la definizione del termine vishing: “Una truffa che avviene tramite telefono è detta vishing e ha lo scopo di carpire informazioni personali e riservate come i dati di accesso al servizio di Banca Multicanale, la password dispositiva, numeri di carte di credito/di debito/prepagate o il PIN ad esse collegato per poi effettuare delle operazioni fraudolente (ad esempio ricariche, bonifici, acquisti internet)”.

Tenete bene a mente le informazioni che in genere i truffatori chiedono nel corso delle chiamate. Essi puntano esclusivamente alleper accedere ai servizi on line e sottrarle denaro dai conti correnti.

La prima cosa che deve insospettirci, spiega la banca Unicredit, è l’atteggiamento del truffatore, il quale si fingerà dipendente con molta probabilità del Servizio Clienti o dell’Ufficio Antifrode. Da li cercherà di stabilire un contatto diretto con il cliente provando a creare quel legame di fiducia con lui. Continuerà introducendo l’argomento dei movimenti sospetti per mettere in guardia il cliente ed iniziare a farlo preoccupare. Successivamente passerà ad una richiesta che rende evidente la truffa: il malfattore chiederà le credenziali di accesso all’Home Banking, numero di carta di credito e pin vari. Quest’ultimo passaggio è fondamentale in quanto, grazie ad esso, riusciremo a scovare l’arcano.

IMPORTANTE: un operatore Unicredit, così come qualsiasi altro operatore, non chiederà mai ai clienti informazioni personali come pin e credenziali Home Banking.