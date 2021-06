Il volantino Trony è letteralmente pieno zeppo di occasioni da non perdere assolutamente di vista per cercare di risparmiare, senza essere costretti a limitare la scelta ad un specifico range di prodotti.

A differenza delle solite campagne promozionali, nelle quali gli utenti sono costretti ad acquistare modelli scelti precedentemente dal rivenditore, in questo caso viene data ampissima possibilità di scelta, a partire ad esempio dalla disponibilità sul territorio. Gli acquisti potranno essere effettuati ovunque in Italia, senza limiti particolari (non sono invece effettuabili online sul sito ufficiale).

Trony: questi sono i nuovi sconti

Il meccanismo che regola l’intera campagna già lo avevamo visto, ed apprezzato in passato. L’utente ha la possibilità di recarsi tranquillamente in un qualsiasi punto vendita in Italia, aggiungere ciò che vuole al carrello e, una volta giunto in cassa, ricevere in cambio un coupon del valore di 20 euro, ogni 100 euro di spesa. Questi sono cumulativi, ovvero se si spenderanno 500 euro si riceveranno 5 buoni e così via, ma dovranno essere spesi solamente in un secondo momento, non potranno essere applicati sul medesimo scontrino.

Volendo invece acquistare un televisore di ultima generazione, segnaliamo la presenza della possibilità di ricevere buoni del valore di 40 euro ogni 100 euro di spesa, solo nel momento in cui il modello selezionato dovesse avere un prezzo del valore superiore ai 599 euro.

Per ogni altra informazione in merito al volantino Trony, ricordatevi di aprire le pagine che trovate elencate direttamente nel nostro articolo.