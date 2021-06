Con le sue offerte tariffarie che partono da 3,99 euro al mese, nella giornata di ieri 15 Giugno 2021, l’operatore virtuale Spusu festeggia 1 anno a partire dal suo lancio ufficiale in Italia.

Per l’occasione, l’operatore virtuale ha comunicato ai clienti tramite le sue pagine social che nella giornata di ieri il servizio clienti era operativo con un orario ridotto, dalle ore 08:00 alle 18:00, mentre da oggi 16 Giugno 2021 ritornerà ai consueti orari.

Spusu festeggia il primo compleanno!

Per i nuovi clienti che decidono di attivare una delle offerte proposte da Spusu, non è richiesto alcun costo di attivazione, ma bisogna comunque sostenere un prezzo di 9,90 euro per l’acquisto della SIM, con spedizione inclusa. Tutte le offerte sono inoltre valide anche per i già clienti dell’operatore, che possono effettuare il passaggio gratuitamente una volta al mese, contattando il servizio clienti.

Attualmente, il portafoglio offerte dell’operatore virtuale è composto dalla Spusu 50, disponibile fino al 30 Giugno 2021 salvo cambiamenti, e dalle Spusu 1 e Spusu 100, attivabili fino a nuova comunicazione. Spusu 1 prevede ogni mese 100 minuti verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, 100 SMS verso tutti i numeri nazionali e 1 Giga di traffico dati al prezzo di 3,99 euro al mese.

Spusu 50 prevede ogni mese 2000 minuti verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, 500 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico dati al prezzo di 5,98 euro al mese e Spusu 100 prevede ogni mese 2000 minuti verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, 500 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati al prezzo di 9,99 euro al mese.

È ancora disponibile inoltre la tariffa base a consumo Spusu Mini, attivabile sostenendo una ricarica iniziale di 20 euro, oltre al costo della SIM per i nuovi clienti. Dopo la ricarica successiva, verranno erogati gratuitamente 2 Giga aggiuntivi. Con le offerte sopra elencate, Spusu permette di navigare su rete WindTre 4G con velocità massima di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.