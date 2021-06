Sonno: ecco perché dormire poco rende la vita più breve

Il sonno è fondamentale, soprattutto negli individui affetti da diabete. Ognuno di noi dovrebbe dormire una media più lunga rispetto al tempo a cui siamo abituati. Lo rivelano alcuni studi.

Pubblicato sul Journal of Sleep Research, lo studio mette in relazione i disturbi del sonno durante la mezza età a un maggior rischio di morte per tutte le cause, specie tra i diabetici. E’ stato condotto da Malcolm von Schantz, docente da cronobiologia presso la University of Surrey, che spiega: “Sebbene già sappiano esistere un legame tra scarsa qualità del sonno e cattiva salute, questo studio illustra il problema chiaramente”.

Sonno: cosa emerge dagli studi?

Nello studio gli esperti hanno fatto domande sulla qualità del sonno di ciascun partecipante e su eventuali problematiche, da insonnia ad apnea notturna etc. I partecipanti sono stati monitorati per parecchi anni. Indipendentemente dal disturbo del sonno, il rischio di morte per tutte le cause è maggiore per chi non dorme bene; il rischio è quasi doppio (+87%) se la persona con disturbi del sonno ha anche il diabete.

Secondo gli esperti i medici dovrebbero prendere in seria considerazione i disturbi del sonno, al pari di altri fattori di rischio noti come sedentarietà e fumo e dovrebbero prendere in carico le persone con disturbi del sonno per mitigare il loro rischio complessivo di morte.

“Il diabete da solo – spiega l’altro autore Kristen Knutson of Northwestern University – è stato associate a un rischio di morte del 67% maggiore. Tuttavia il rischio di morte dei pazienti diabetici che soffrono anche di frequenti problemi del sonno sale all’87%. È particolarmente importante che i medici che hanno in cura le persone con diabete li controllino anche per problemi del sonno proponendo loro delle terapie appropriate”.