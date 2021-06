Nelle ultime ore si è fatta strada la notizia per la quale Samsung avrebbe sospeso la produzione del suo Galaxy S21 FE per via della carenza di alcune componenti. La stessa azienda ha risposto alle indiscrezioni affermando che nessuna decisione è stata ancora presa. Al momento, quindi, i lavori proseguono.

Samsung Galaxy S21 FE: il suo destino è ancora incerto!

Le numerose indiscrezioni secondo le quali Samsung avrebbe già messo fine alla produzione della nuova versione economica del top di gamma Galaxy S21 sono state smentite dal colosso sudcoreano. In seguito all’emergere di un articolo che riportava l’informazione giustificando la presunta scelta dell’azienda con la mancanza di componenti da utilizzare per la realizzazione dello smartphone, Samsung avrebbe contattato il portale Bloomberg affermando che “nulla è stato ancora deciso”.

La risposta non nega in maniera esplicita quanto emerso né offre dettagli particolari su quelle che saranno le prossime mosse di Samsung. Tutto resta quindi avvolto da un’incertezza che potrà trovare risposte concrete soltanto con il trapelare di ulteriori novità in merito all’effettiva decisione del colosso.

Il Samsung Galaxy S21 FE resta comunque uno degli smartphone più attesi di quest’anno. Il lancio sarebbe previsto per la fine del 2021. Nelle prossime settimane, quindi, Samsung potrebbe esporsi nuovamente offrendo ulteriori informazioni riguardo la creazione del dispositivo che, in base alle ultime novità, avrà un design molto simile al Galaxy S21 + dal quale si distinguerà per alcune caratteristiche tecniche.

Il dispositivo avrà un modulo fotografico a tre sensori, display AMOLED Infinity-O da 6,5 pollici con refresh rate a 120 Hz; e sarà alimentato da uno Snapdragon 888. La batteria sarà da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 25W.