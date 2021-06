Gli attuali flagship della famiglia smartphone di Samsung sono senza dubbio i Galaxy S21, essi lo resteranno ancora per molti mesi, almeno fino alla prossimo proposta commerciale che il prossimo anno vedrà sicuramente Samsung annunciare i Galaxy S22.

Ciononostante però, neanche dopo troppo tempo, iniziano a farsi strada rumors sempre più ingombranti in merito si futuri top di gamma dell’azienda coreana, la quale ovviamente vorrà sorprendere i propri clienti con uno (o più) devices in grado di lasciare a bocca aperta e di vincere la concorrenza della rivale Apple.

Rumors su S22

Sono trapelati alcuni rumors in merito ai futuri top di gamma, stando a quanto circolato su Twitter e Never, avremo tre modelli, si sanno anche alcuni dettagli sui futuri display.

Le fonti su alcuni dettagli a dirla tutta sono alquanto contraddittorie, forse a causa dei diversi metodi di misurazione, sono però tutte concordi nel dire che il backplane LTPO sarà presente solo sul top di gamma della famiglia, la versione Ultra.

Questa tecnologia per chi non lo sapesse, LTPO: low-temperature polycrystalline oxide, consente di risparmiare per la sola componente del display anche il 15% di energia abilitando il refresh rate dinamico.

Le due fonti hanno poi parlato delle dimensioni possibili dei display, i quali saranno sicuramente più piccoli degli attuali S21, offrendo dei valori differenti ma comunque molto vicini tra loro, che semplificati si riassumono così:

Samsung Galaxy S22 : da 6,06 a 6,1″

: da 6,06 a 6,1″ Samsung Galaxy S22 Plus : da 6,5″ a 6,6″

: da 6,5″ a 6,6″ Samsung Galaxy S22 Ultra: da 6,8 a 6,81″, l’unico con backplane LTPO

Non si sa nulla in merito il design dei pannelli, si pensa comunque che le fotocamere sotto il display non saranno ancora sufficientemente rifinite per il periodo di rilascio dei telefoni.