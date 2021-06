Le offerte rese disponibili da MediaWorld nel periodo corrente, promettono un risparmio praticamente mai visto prima in Italia, con prezzi sempre più economici per tutti.

Il volantino attuale risulta essere disponibile sia online che nei singoli punti vendita, senza distinzioni o limitazioni di alcun tipo. Gli utenti possono accedere agli stessi sconti anche online sul sito ufficiale, ricevendo in cambio la merce presso il proprio domicilio, pagando però le spese di spedizione (indipendentemente dal livello raggiunto). Ogni prodotto viene commercializzato con garanzia di 24 mesi, nonchè, se dispositivo mobile, nella variante no brand.

MediaWorld: offerte da impazzire nel nuovo volantino

Le offerte disponibili da Mediaworld sono letteralmente da impazzire, gli utenti sono felicissimi di avere la possibilità di accedere ad alcuni dei migliori top di gamma del periodo, tra cui troviamo samsung Galaxy S21 in vendita a 699 euro, passando anche per iPhone 12 Pro Max a 1329 euro, iPhone 12 Pro in vendita a 1259 euro, oppure un relativamente più economico iPhone 12 Mini a 759 euro e iPhone 11 proposto alla cifra finale di 699 euro.

Naturalmente le proposte del rivenditore non terminano qui, sfogliando le pagine che potete trovare sul sito ufficiale, scoprirete anche un lunghissimo elenco di dispositivi più economici, come ad esempio Samsung Galaxy A32 a 229 euro, oppure il Galaxy A12 proposto alla modica cifra di 169 euro.

Tutti i prezzi indicati, lo ricordiamo, sono da considerarsi validi sia online che nei vari punti vendita sparsi per il territorio nazionale.