Quanto manca alla fine del mondo? A scandircelo è il Climate Clock, un orologio che a Roma ci sta dicendo che mancano davvero pochi anni. Quanto tempo abbiamo ancora prima che un’apocalisse distrugga il nostro Pianeta? Scopriamolo insieme, ma saperlo non vi farà certo piacere.

Climate Clock: un countdown per la fine del mondo

C’è poco da scherzare quando a essere in gioco è la sopravvivenza dell’umanità. A ricordarci che manca davvero poco alla fine del mondo è un orologio da poco installato a Roma sulla facciata del Ministero della Transizione Ecologica.

Si chiama Climate Clock e, come in diverse parti del mondo, sta facendo un countdown per la fine del mondo. Ad oggi mancano poco meno di sette anni prima che tutto si ribelli all’uomo e il clima impazzisca.

“L’ora che segna è l’ora della volontà” ha poeticamente dichiarato Roberto Cingolani, ministro di questo speciale dicastero, che ha poi aggiunto, ricordando l’avvicinarsi di una possibile fine del mondo:

“Il tempo che questi orologi indicano è il tempo che abbiamo per agire. Un tempo che possiamo invertire. La transizione ecologica è lo strumento principale per spostare queste lancette e liberarci dalla spada di Damocle dei rischi a cui ci espongono i cambiamenti climatici“.

Da dove arriva il Climate Clock

Questo speciale orologio climatico, soprannominato Climate Clock, è stato realizzato dai ricercatori del Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change. Frutto di un calcolo preciso, scandisce la rimanenza dei giorni prima che arrivi fine del mondo.

Un conto alla rovescia innescato dall’inquinamento climatico e dall’inadeguatezza dell’uomo a cambiare rotta rispettando l’ambiente che lo circonda. Il riscaldamento globale e lo scioglimento dei ghiacciai sono i profeti veri, quelli in cui credere.

La fine del mondo pare essere vicina, ma Cingolani ha ricordato: “Nei prossimi mesi ci attendono sfide fondamentali, dal G20 Ambiente, Clima ed Energia fino alla Cop 26 sul clima a Glasgow, passando per la Youth4Climate e la PreCop che ospiteremo nel nostro Paese“.

Ovviamente, sul sito ufficiale climateclock.world è possibile vedere in tempo reale quanto manca alla fine del mondo. Al momento della scrittura restano 6 anni, 200 giorni e 3 ore.