Il nuovo volantino Expert è un’autentica meraviglia, rappresenta un saldissimo punto di partenza per gli utenti che vogliono godere di buone prestazioni generali, al giusto prezzo finale di vendita.

Le offerte del volantino sono sicuramente interessanti, nel caso in cui vogliate approfittare degli ottimi prezzi, dovete comunque sapere che è possibile accedervi anche tramite il sito ufficiale dell’azienda, con spedizione a pagamento presso il domicilio, indipendentemente dal livello di spesa raggiunto.

Expert: le nuove offerte sono assurde

Le offerte del volantino sono perlopiù legate ai brand Samsung e Apple, il rivenditore sta infatti cercando di convincere più utenti possibili a completare l’acquisto di top di gamma, senza obbligarli a spendere cifre troppo elevate.

I migliori prodotti in promozione rientrano tra Apple iPhone 12 a 729 euro, e sopratutto Samsung Galaxy S21 a soli 799 euro, per quanto riguarda la variante da 128GB. Due prezzi che possono apparire ancora abbastanza elevati (e lo sono), ma che acquisiscono notevole importanza nel momento in cui li si confrontano con i listini, e si ricorda da quanto poco tempo i prodotti siano disponibili sul mercato.

Le alternative più economiche sono rappresentate da soluzioni del calibro di Oppo A52, Samsung Galaxy A12, Xiaomi Redmi Note 9, Samsung Galaxy A32 o Xiaomi Redmi Note 10, tutti in vendita ad un prezzo che non andrà oltre a 400 euro.

I dettagli della campagna promozionale sono raccolti per voi nelle pagine che trovate nel nostro articolo.