Il Black Friday lanciato in questi giorni da Euronics è davvero pazzesco, rappresenta un buonissimo punto di partenza per gli utenti che come al solito vogliono cercare di risparmiare al massimo, senza rinunciare alla qualità generale.

Il volantino, come era lecito immaginarsi, risulta essere disponibile ovunque in Italia, ed in parte anche sul sito ufficiale. I prezzi bassi sono alla portata di tutti gli utenti, e prevedono anche la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre nel medesimo punto di acquisto.

Euronics: i migliori smartphone in offerta

I migliori smartphone in promozione da Euronics partono dalla fascia alta della telefonia mobile, ovvero il Samsung Galaxy S21+. Il top di gamma dell’azienda orientale risulta essere acquistabile a 799 euro, con possibilità di godere della variante da 128GB di memoria interna completamente sbrandizzata.

Le alternative proposte dall’azienda sono leggermente più economiche, ma nemmeno così tanto. Tra queste troviamo Samsung Galaxy S20 FE, Oppo Find X3 Neo, Xiaomi Mi 11i e altri ancora, tutti in vendita a meno di 699 euro. Molto interessanti sono anche le offerte legate ai wearable, non dimenticatevi di uno Xiaomi Mi Watch a 129 euro, passando anche per Xiaomi Mi Band 4 a 19,90 euro, Amazfit Band 5 a 24,90 euro, Amazfit Bip U Pro a 49,90 euro o GTS 2 Mini a soli 79,90 euro.

Tutti i prodotti disponibili da Euronics sono per comodità elencati direttamente nel nostro articolo, troverete le offerte più interessanti del periodo divise per brand e fascia di prezzo.