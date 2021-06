Molti si stanno facendo una domanda: quali sono le 3 criptovalute che hanno guadagnato di più nel corso del 2021? A quanto pare, Bitcoin non è sul podio, anche perché le vicissitudini intorno alla moneta digitale sono state davvero tante. Le criptovalute di cui vi stiamo parlando sono Dogecoin, Cardano e XRP di Ripple, delle Altcoin che hanno sicuramente risentito del pullback di Bitcoin, ma che comunque sono riuscite a risalire la china. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Criptovalute: Dogecoin, Cardano e XRP di Ripple sul podio

1. Dogecoin, +6300%

Per la prima posizione sembra che non ci sia proprio nulla da competere: il Dogecoin, dall’inizio di quest’anno, è riuscita a salire di +6300%, passando da 0,005 a 0,32 dollari. Grazie al tweet di Elon Musk, questa criptovaluta è davvero volata, aprendo le strade ad altre crypto, note anche come meme coin.

2. Cardano, +811%

Gli investitori non si sono però fermati al Dogecoin, infatti anche Cardano sta facendo la sua ottima figura nel mercato delle criptovalute, la quale nel mese nero di Bitcoin è riuscita a salire con un +24%. La crypto è stata creata da un unione di ingegneri, matematici ed esperti di crittografia, e viene scambiata a 1,55 dollari.

3. Ripple, +273%

Infine, concludiamo l’articolo con XRP della fintech statunitense Ripple. L’andamento della criptovaluta non è stato usuale, anche perché ha avuto dei problemi con la Sec circa una presunta violazione delle norme che impediscono la vendita di titoli non registrati. Dunque, la situazione non aveva di certo giovato a XRP, la quale a inizio 2021 era scesa ai minimi sctorici. Ora, però, su base year-to-date, vale +273%, con un valore di 0,86 dollari.