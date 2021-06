App letali: attenti a quello che scaricate negli store, può distruggervi lo smartphone

L’apparenza spesso inganna, e le app letali presenti negli store di Android o Apple ne sono l’esempio. È anche vero però che non bisogna fare “di tutta l’erba un fascio”. In parole semplici e lontane dai proverbi: molte sono le applicazioni maligne che si nascondono dietro finte apparenze, ma come ogni cosa ve ne sono altrettante sicure e prive di virus. Ecco qui di seguito le più pericolose.

App letali: non vi fidate dell’apparenza

Dancing Run – Color Ball Run

Divide it – Cut & Slice Game

VPN Unblocker Free unlimited Best Anonymous Secure,servizi vpn

VPN Download: Top, Quick & Unblock Sites

Unlimited VPN y Power VPN Free VPN

Draw Color by Number

Skate Board

Assassin Hunter 2020

Stealing Run

Fly Skater 2020

SuperVPN Free VPN Client

Super VPN 2019 USA

Secure VPN-Fast VPN Free

TapVPN Free VPN

Find Hidden Differences

Throw Master

Throw into Space

Stacking Guys

Disc Go!

Spot Hidden Differences,

Save Your Boy

Tony Shoot

Assassin Legend

Shoot Master

Find 5 Differences,

Best Ultimate VPN – Fastest Secure Unlimited VPN

Korea VPN – Plugin for OpenVPN

Wuma VPN-PRO

Joy Woodworker

App letali: attenti a queste app

Tra le ulteriori app letali vi sono: