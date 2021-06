Solamente qualche giorno fa vi abbiamo parlato di un’ultima novità lanciata dall’applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp per la propria applicazione per dispositivi Android.

Stiamo parlando della novità che riguardava l’interfaccia grafica, nelle ultime ore però, il colosso ha deciso di tornare sui propri passi. Scopriamo insieme tutti i dettagli della novità.

WhatsApp torna sui propri passi, i colori per le opzioni rapide tornano in verde

WhatsApp ha infatti ricevuto un nuovo aggiornamento diretto alla versione beta della sua app Android, corrispondente alla versione 2.21.12.12. L’unica novità tangibile di questo update è il ripristino della colorazione verde per le opzioni rapide associate alle notifiche WhatsApp. Queste infatti erano state introdotte in blu scuro in uno dei recenti aggiornamenti per WhatsApp Beta.

La novità che abbiamo appena descritto è stato dunque rimpiazzata nuovamente dal classico colore verde, caratteristico da sempre di WhatsApp, tramite l’ultimo aggiornamento rilasciato. Vi ricordiamo che per ricevere gli aggiornamenti in beta su Android dovrete iscrivervi al programma di testing ufficiale.

Vi ricordo che negli ultimi giorni è stata scovata la funzione Flash Calls nell’applicazione Beta per Android. Quest’ultima darà agli utenti la possibilità di autenticarsi dopo l’installazione in maniera più semplice e immediata: anziché uscire, copiare il codice ricevuto, rientrare e inserirlo negli appositi spazi, basterà un clic per autorizzare WhatsApp a chiamare il proprio numero di telefono e ad accedere al registro delle chiamate.