Unieuro ha recentemente rinnovato la propria campagna promozionale, rilanciando direttamente la sfida a tutte le realtà della rivendita di elettronica, con una soluzione tanto bella quanto in grado di attirare l’attenzione di numerosi consumatori.

La soluzione corrente, come al solito, risulta essere disponibile anche online sul sito ufficiale, senza distinzioni o limitazioni particolari, è prevista la spedizione gratuita presso il domicilio al superamento dei 49 euro di spesa, indipendentemente dalla tipologia della merce che aggiungerete al carrello.

Per ricevere gratis il monopattino o la piccola bicicletta, non sono necessarie operazioni particolari, basterà acquistare uno dei prodotti contrassegnati, ed il gioco è fatto. Nulla di più.

Unieuro: ecco gli smartphone in promozione

Gli smartphone attualmente in offerta da Unieuro coinvolgono Xiaomi Mi 11 Lite a 349 euro, Samsung Galaxy A12 a 179 euro, Asus Zenfone 8 a 699 euro, Xiaomi Redmi 9 a 129 euro, Galaxy A32 a 249 euro, Oppo Find X3 Lite a 429 euro, Oppo Find X3 Neo a 729 euro, Oppo A94 a 349 euro, Samsung Galaxy S21 a 829 euro, Xiaomi Redmi 9T a 169 euro, Realme C21 a 119 euro, Motorola Moto E7i Power a 99 euro, Wiko Y2 a 89 euro, Samsung Galaxy S20 FE a 499 euro, Poco X3 Pro a 299 euro, Motorola Moto G50 a 219 euro e altri ancora.

Tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia della durata di 24 mesi, e sopratutto sono disponibili in versione completamente no brand. Per conoscere da vicino ogni singolo sconto, approfittando anche degli ottimi prezzo appositamente studiati e pensati per voi, aprite quanto prima questo link.