Importanti novità sul fronte televisivo in casa TIM. Il gestore italiano ha infatti modificato già alcune sue proposte per la tv in streaming e si prepara al lancio di una nuova stagione. Come noto, il provider ha siglato una partnership in esclusiva con DAZN finalizzata all’acquisto dei diritti per la Serie A. Quest’accordo sarà a breve enfatizzato da alcune offerte commerciali.

TIM, addio alle offerte Mondo Sport con TIMvision

In attesa di scoprire quali saranno le promozioni che il gestore italiano ha pensato in partnership con DAZN, gli utenti dovranno mettere in preventivo una rinuncia. TIM ha infatti ufficializzato lo stop per l’offerta Mondo Sport.

La tariffa di tv streaming prevedeva per il pubblico un pacchetto completo con i contenuti di TIMvision cui si aggiungevano tutti gli eventi provenienti dal ticket Sport di NOW TV e da DAZN. Il costo era di 29,99 euro ogni trenta giorni.

L’offerta non è più in commercio a partire dallo scorso 30 Maggio. Gli abbonati di TIM che hanno questa tariffa operativa sul conto telefonico potranno beneficiare dei vantaggi e dei contenuti sino al prossimo 1 Luglio, dopodiché la tariffa sarà eliminata in automatico dal profilo dei clienti con conseguente azzeramento del costo.

L’addio di TIM alla promozione Mondo Sport nasce dall’arrivo di alcune nuove offerte commerciali legate allo streaming. C’è grande attesa, ad esempio, per scoprire quella che è la proposta pensata dal gestore in associazione con DAZN. Ricordiamo che la tv streaming, dopo l’acquisizione della Serie A, prevede un costo mensile di 29,90 euro. Possibile uno sconto per tutti gli utenti di TIM nel corso delle prossime settimane.