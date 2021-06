Razer non è estraneo ai prodotti audio poiché l’azienda vende diverse paia di cuffie, auricolari true wireless e altoparlanti per i giocatori. Le cuffie Opus dell’anno scorso sono state le prime cuffie over-ear Razer con cancellazione attiva del rumore (ANC) e hanno offerto una buona qualità del suono e un prezzo che ha sbaragliato parte della concorrenza.

Ora, sembra che la societá si stia preparando per l’arrivo di un altro paio di cuffie ANC di sua produzione e hanno un prezzo ancora più basso. Le nuove Razer Opus X sembrano cuffie impressionanti per un prezzo di circa 109,99, almeno sulla carta. Ha la cancellazione attiva del rumore, proprio come le cuffie Opus originali, così come la connettività Bluetooth 5.0.

Razer Opus X: le nuove cuffie sono giá disponibili per l’acquisto

Le cuffie aggiungono anche una nuova “Modalità di gioco” a bassa latenza di 60 ms che è stata presente su altri prodotti audio prima, ma non nell’Opus originale. Ci sono anche driver da 40 mm, due microfoni e una “modalità di attenzione rapida” per quando hai bisogno di sentire l’ambiente circostante.

Razer promette 30 ore di durata della batteria con ANC attivo o 40 ore senza. C’è anche una porta USB di tipo C per la ricarica, il che è bello da vedere. Tuttavia, non sembra esserci un jack da 3,5 mm per l’audio cablato, quindi l’Opus X diventerà per lo più inutile dopo che la batteria interna inizia a esaurirsi.

Il Razer Opus X è disponibile a partire da oggi dal sito Web di Razer, Amazon e altri rivenditori. Il colore “Razer Green” sarà disponibile esclusivamente nel negozio online di Razer per un mese, ma successivamente sarà disponibile in altri negozi.