A quanto pare, Sony sta pianificando di rivelare alcuni dei suoi piani per portare i suoi principali IP sui dispositivi mobile “prima di quanto si possa pensare”, secondo il presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan.

Quando gli è stato chiesto da Axios se Sony cercherà di acquisire studi o se svilupperà competenze interne sui giochi mobili, ha risposto: “Stiamo lavorando su una serie di modelli per aprirci al mobile. Vedrai i primi frutti prima di quanto tu possa pensare.” Ovviamente, questa non è la prima volta che sentiamo dei piani di PlayStation di espandersi nei giochi per dispositivi mobili.

PlayStation: ancora nessun dettaglio sui titoli in arrivo

Le chiacchiere sui titoli PlayStation in arrivo su Android e iOS sono iniziate seriamente nell’aprile 2021, quando è stato individuato un annuncio di lavoro per un capo del settore mobile presso PlayStation. Ancora più di recente, secondo quanto riferito, Jim Ryan ha affermato in una presentazione con gli investitori che Sony “comincerà a pubblicare alcuni dei nostri iconici IP PlayStation su dispositivi mobili”.

Con una sorta di rivelazione prevista relativamente presto, la vera domanda è quali franchise Sony ha intenzione di portare sui dispositivi mobili. L’unica vera indicazione che abbiamo avuto è che PlayStation sta cercando di concentrarsi sui suoi “franchising più popolari”; dunque possiamo aspettarci di vedere giochi come Ratchet e Clank: Rift Apart, Horizon Forbidden West e God of War: Ragnarok.

Anche se Sony ha in serbo progetti per i dispositivi mobili, non prevediamo di vedere un numero enorme di annunci esclusivi da parte dell’editore. Dunque, sembra che nuovi dettagli arriveranno presto.