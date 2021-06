Sony Interactive Entertainment Italia ha annunciato ufficialmente una partnership molto speciale. A quanto pare, la FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), ha eletto PlayStation come console partner ufficiale della Nazionale Italiana di Calcio per tutto il corso del 2021. In seguito a varie collaborazioni importanti con vari club italiani per quanto riguarda l’ambito eSport e la sponsorizzazione recente della Supercoppa italiana, Sony Italia è andata nuovamente a fare l’occhiolino al mondo del Calcio.

Marco Saletta, General Manager di SIE Italiam, ha dichiarato in merito: “Siamo orgogliosi della collaborazione con FIGC e felici di unirci alla Nazionale Italiana di Calcio, il team sportivo per eccellenza, che incarna i valori di inclusività a fairplay. Riteniamo che questa sia un’occasione unica per celebrare due community affini, tifosi e videogiocatori, e siamo certi che collaborazioni di questo calibro possano contribuire concretamente ad alimentarne la conoscenza e lo sviluppo del videogioco in Italia”.

PlayStation: il progetto di Sony Italia è davvero molto ambizioso e interessante

Quindi, oltre all’obiettivo di andare a celebrare la Nazionale di Calcio, soprattutto con gli Europei in corso, Sony Interactive Entertainment Italia ha deciso di dare il via su PS4 al torneo eSport di Fifa 21 “Azzurri Fans Cup“, il quale è sviluppato in quattro Cup e una finale. Tutti coloro che sono interessanti, residenti nel nostro Paese, potranno registrarsi al torneo mediante la sezione “Eventi”, “Tornei” disponibile su PS4 tramite questo link.

Solamente i primi due che si qualificheranno di ogni Cup avranno la possibilità di proseguire ed accedere alla Finale del 23 luglio 2021. Quest’ultimo evento prevede scontri diretti tra gli otto finalisti. Per il primo classificato ci sarà un esperienza di coaching con uno degli e-player della eNazionale FIFA, l’occasione di poter passare una giornata al Centro Tecnico Federale di Coverciano e un abbonamento da 12 mesi a PlayStation Plus. Cosa aspetti? Iscriviti immediatamente!