Il Black Friday è già arrivato da Euronics ed ha portato con sé sconti veramente assurdi, gli utenti sono felicissimi di avere la possibilità di accedere ai migliori prodotti in circolazione, riuscendo nel contempo a risparmiare più del dovuto su ogni acquisto.

La campagna promozionale, a dispetto di quanto si potrebbe pensare dati i pregressi aziendali, risulta essere possibile esclusivamente nei punti vendita, ma comunque senza distinzioni o limitazioni territoriali di alcun tipo. Gli utenti possono godere di sconti incredibili senza essere costretti a recarsi presso negozi specifici, i prodotti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale dovrà sempre essere esercitata presso i punti di acquisto.

Euronics: le offerte come non le avete mai viste

Le offerte di Euronics toccano tutte le fasce di prezzo ed i modelli attualmente in commercio, il miglior dispositivo resta senza ombra di dubbio il Samsung Galaxy S21+, uno smartphone che non necessita assolutamente di presentazioni, impreziosito da prestazioni di altissimo livello, ed ufficialmente in vendita oggi a circa 799 euro.

Coloro che invece vorranno cercare di risparmiare il più possibile, potranno comunque affidarsi a Xiami Mi 11i, Oppo Find X3 Neo o Samsung Galaxy S20 FE, tutti commercializzati a prezzi che non andranno oltre i 699 euro. I prodotti sono anche disponibili in versione no brand, quindi con aggiornamenti che verranno rilasciati direttamente dai produttori, non dagli operatori telefonici. I dettagli sono disponibili poco sotto.