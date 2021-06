Gli utenti Comet esultano, il volantino riesce a raggiungere sconti e prezzi praticamente mai visti prima d’ora in Italia, con grandissime possibilità di risparmio su ogni singolo acquisto effettuato sia in negozio, che direttamente online sul sito ufficiale.

Coloro che vorranno effettivamente approfittare degli ottimi prezzi, potranno anche decidere di sfruttare l’e-commerce aziendale, come indicato poco sopra, godendo ugualmente degli stessi sconti, e sopratutto con possibilità di ricevere gratuitamente la merce presso il proprio domicilio (a patto che la spesa superi i 49 euro). Per approfittare del Tasso Zero, invece, sarà necessario spendere più di 199 euro, ed attendere l’approvazione da parte della finanziaria.

Comet: le nuove offerte sono assolutamente da capogiro

Le nuove offerte Comet sono da capogiro, e possono aiutarvi ad acquistare i migliori prodotti attualmente in circolazione; tra questi spiccano chiaramente gli ultimi Samsung Galaxy, in particolar modo Galaxy S21+, Galaxy S20 FE, Galaxy S21, Galaxy S21 Ultra 5G e similari, tutti proposti a partire da 449 euro e fino a 1129 euro.

Volendo invece investire al massimo 500 euro, sottolineiamo la presenza di soluzioni del calibro di Xiaomi Mi 11 Lite 5G e 4G, Redmi Note 9 e 9T e tutti i nuovissimi modelli di fascia media di Oppo, attualmente in vendita in versione no brand e con la solita garanzia della durata complessiva di 24 mesi dal giorno dell’acquisto.

Se volete approfondire la conoscenza dell’ottima campagna promozionale di Comet, allora dovete ricorrere subito alle pagine che abbiamo inserito per voi qui nel nostro articolo.