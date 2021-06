Il prezzo del bitcoin è nuovamente in aumento. Lo stesso vale per l’intero mercato delle criptovalute. Nonostante l’aumento del suo valore di mercato, pare che il Bitcoin stia riscontrando alcune difficoltà.

Le principali criptovalute, tra cui Ethereum (ether), Cardano (ada) e il dogecoin, hanno subito dei cali improvvisi ancor più drastici. La svolta è stata innescata dalle dichiarazioni del CEO di Tesla, Elon Musk. L’investitore miliardario Tim Draper ha confermato la sua previsione sul prezzo del bitcoin che raggiungerà i 250.000 dollari l’anno prossimo. Dunque, ci si aspetta una ripresa piuttosto rapida da questa fase di stallo.

Draper è una delle figure più importanti nel settore. Facendo parte dei primi sostenitori di Skype, Tesla e Twitter, Draper è famoso per i suoi investimenti in progetti rivolti al futuro. “Penso che nel tempo avrò ragione sulle criptovalute”, ha dichiarato alla CNBC. “Avrò davvero ragione o davvero torto. Sono abbastanza sicuro che andrà nella prima direzione direzione”.

Bitcoin: la criptovaluta per eccellenza che continua a crescere nonostante gli alti e bassi continui

Il presidente della Tanzania, invece, ha invitato i capi finanziari del Paese a prepararsi all’arrivo di bitcoin e criptovalute. Parlando a Mwanza, il presidente Samia Suluhu Hassan ha affermato che la Banca centrale della Tanzania dovrebbe esplorare l’uso del bitcoin dopo l’annuncio di El Salvador la scorsa settimana che sarebbe stato adottato come valuta ufficiale.

“So che in tutta la nazione, inclusa la Tanzania, non hanno accettato o iniziato a utilizzare queste rotte alternative ai sistemi tradizionali e talvolta poco efficienti cui siamo tutti abituati. Tuttavia, il mio invito alla Banca centrale è che dovremmo iniziare a lavorare su questo sviluppo. La Banca centrale dovrebbe essere pronta per i cambiamenti e non farsi cogliere del tutto impreparata”.