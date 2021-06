Importanti novità per gli utenti di TIM, Vodafone, Iliad e WindTre. I quattro principali provider di telefonia mettono a disposizione di tutti i loro nuovi abbonati una serie di tariffe molto vantaggiose, durante questa stagione estiva. Anche per questo 2021, le promozioni che si alterneranno da qui sino a fine Agosto saranno le migliori dell’intero anno.

TIM, Vodafone, Iliad, WindTre: tariffe sempre migliori in estate

La tariffa principale per gli utenti che passano a TIM è senza ombra di dubbio la TIM Gold Pro. Gli abbonati che optano per questa ricaricabile riceveranno chiamate no limits verso tutti, SMS infiniti e 70 Giga per la connessione internet. Il costo finale per la promozione sarà di 7,99 euro ogni mese.

Vantaggiosa è anche l’iniziativa pensata per i clienti di Vodafone. Per contrastare TIM, il gestore inglese rimette in campo la sua Special 100 Giga. I clienti che optano per tale ricaricabile riceveranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS no limits e 100 Giga per navigare in internet. Il prezzo mensile della tariffa è di 9,99 euro.

La vera novità per le tariffe estive porta invece ancora una volta la firma di Iliad. Il provider francese garantisce ai suoi abbonati la ricaricabile Flash 120. Gli utenti che attivano una ricaricabile con il provider riceveranno chiamate senza limiti, SMS infiniti e 120 Giga per internet sempre al costo di 9,99 euro. Questa promozione è però riservata a chi effettua la portabilità verso il provider francese.

La finale occasione è quella per i clienti di WindTre con la WindTre Star+. In opposizione a TIM, Vodafone e Iliad, gli abbonati del gestore arancione ricevono chiamate, SMS infiniti più 70 Giga ad un prezzo fisso di 7,99 euro ogni mese.