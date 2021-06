Nonostante sia quasi giunto il momento della presentazione a livello globale del nuovo Realme GT 5G, sembra che il noto produttore cinese stia già pensando al successore del Realme 8. Nel corso delle ultime ore sono infatti emerse quelle che sembrano essere le prime immagini renders del prossimo Realme 9.

Realme 9 avvistato nelle prime immagini renders

Come già accennato, il noto produttore cinese sembra che stia preparando l’arrivo di un nuovo smartphone appartenente alla fascia media del mercato, ovvero il prossimo Realme 9. Osservando queste prime immagini, possiamo notare come l’aspetto estetico del device sembra leggermente differente rispetto al suo predecessore, almeno per quanto riguarda la backcover.

Qui, infatti, sembrano esserci quattro sensori fotografici (di cui uno principale da 64 megapixel) più un piccolo flashLED posti in alto a sinistra in una zona nera rettangolare. Sullo scorso Realme 8, invece, l’azienda aveva deciso di utilizzare un modulo fotografico di forma quadrata. Oltre a questo, possiamo poi notare la colorazione verde e la rifinitura lucida con dei riflessi della backcover. Anche in questo caso, il tutto è differente rispetto al precedente device, dato che disponeva invece di una rifinitura opaca.

Le immagini renders emerse in queste ore ci hanno inoltre rivelato alcuni altri particolari. Tra questi, vi è la presenza di un sensore biometrico per lo sblocco integrato nel tasto di accensione e spegnimento sul frame laterale, il jack audio per le cuffie posto in basso, la porta di ricarica USB Type C e un display con un piccolo foro laterale per ospitare la fotocamera per i selfie.

Per il momento, comunque, non abbiamo la certezza che il prossimo Realme 9 sarà effettivamente come mostrato dai renders. Staremo a vedere.