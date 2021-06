La nuova offerta Esselunga è decisamente spaziale, gli utenti hanno la possibilità di acquistare un Apple iPhone di ultima generazione ad un prezzo decisamente più basso del normale, garantendosi un risparmio quasi senza precedenti, almeno rispetto agli altri rivenditori di elettronica.

I prezzi sono bassi, è vero, ma le cose da sapere sono sostanzialmente un paio; in primis gli acquisti potranno essere completati esclusivamente nei negozi sparsi sul territorio nazionale, non sul sito ufficiale dell’azienda. In secondo luogo, lo ricordiamo, le scorte sono strettamente limitate, di conseguenza potrebbero terminare prima del previsto o della scadenza della campagna stessa.

Esselunga: occhio alle offerte, sono tra le migliori di sempre

Le nuove offerte passano sopratutto per l’ottimo Apple iPhone 12, un top di gamma a tutto tondo, oggi acquistabile e disponibile alla modica cifra di soli 789 euro, considerando un listino originario di circa 929 euro (per quanto riguarda la variante da 128GB di memoria interna).

Il prodotto vuole essere a tutti gli effetti un top di gamma, e come tale promette prestazioni molto interessanti, grazie alla presenza di un processore hexa-core con 4GB di RAM, 2 fotocamere posteriori, il riconoscimento del viso 3D ed un bellissimo display OLED da 6,1 pollici con risoluzione FullHD+.

L’acquisto a questo prezzo è garantito poi con garanzia di 24 mesi, da esercitare nella medesima location, ricordandone la variante no brand, ovvero con aggiornamenti rilasciati direttamente dal produttore, non dall’operatore telefonico (in genere sono molto più tempestivi).