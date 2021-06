Il nuovo volantino di Coop e Ipercoop è assolutamente da sogno, e permette un risparmio dal valore decisamente elevato, sopratutto in confronto a quanto le altre aziende sono attualmente in grado di offrire, sempre in merito alla telefonia mobile.

Coloro che vorranno approfittare delle occasioni della campagna promozionale descritta nell’articolo, saranno costretti a recarsi personalmente in negozio, potendo approfittare di scorte quasi infinite (non sono state segnalate limitazioni di questo tipo). I prodotti sono tutti commercializzati con garanzia di 24 mesi, oltre ad essere completamente sbrandizzati.

Coop e Ipercoop: attenzione alle nuove offerte

Il prodotto che maggiormente ha attirato la nostra attenzione è l’Apple iPhone SE 2020, un modello lanciato da ormai diversi mese, ma ancora più che adeguato in termini di prestazioni e di componenti installate al suo interno. Il prezzo di soli 439 euro lo rende molto appetibile per la maggior parte degli utenti.

Coloro che invece si vorranno affidare completamente al mondo Android, troveranno dispositivi della stessa fascia di prezzo, in quanto risultano essere disponibili Oppo A94 e xiaomi Mi 11 Lite, entrambi in vendita ad un prezzo inferiore ai 349 euro previsti per il primo modello.

Per approfondire la conoscenza della campagna promozionale, scoprendo anche gli sconti legati agli elettrodomestici, o altre categorie merceologiche, dovete aprire il prima possibile le pagine che trovate nel nostro articolo, ricordando però che gli acquisti sono effettuabili solamente nei negozi fisici di Coop e Ipercoop (non online).