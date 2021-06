Le nuove offerte Comet sono davvero senza precedenti e vi portano a raggiungere un livello di risparmio pressoché unico nel proprio genere, gli utenti sono ben felici di poter accedere ad un lungo elenco di sconti, appositamente pensati e studiati per loro.

La campagna promozionale non presenta vincoli o limitazioni particolari, gli acquisti possono essere completati ovunque in Italia, con possibilità di accesso gratuita anche dal sito ufficiale (la spedizione presso il domicilio non ha costi aggiuntivi, ma solo al superamento dei 49 euro). Il Tasso Zero, come a solito, è sempre presente, nel momento in cui gli utenti spenderanno più di 199 euro.

Comet: occhio alle nuove offerte

I top di gamma coinvolti nel volantino Comet rientrano nella fascia alta della telefonia mobile, in particolar modo sono quasi tutti legati al brand Samsung, magistralmente rappresentato da Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S21 e Galaxy S20 FE, i cui prezzi partiranno da una base di 449 euro, per arrivare ad un massimo di 1129 euro.

Coloro che invece vorranno mettere le mani su prodotti decisamente più economici, troveranno pane per i propri denti nei vari Xiaomi Mi 11 Lite 4G, Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Xiaomi Redmi Note 9 e Redmi Note 9T, tutti in vendita comunque a meno di 500 euro.

Naturalmente all’interno del volantino comet è possibile trovare anche prodotti molto diversi, ovvero appartenenti a categorie merceologiche completamente differenti o fasce di prezzo ancora più economiche, per questo motivo si consiglia caldamente di aprire il prima possibile le pagine incluse poco sotto.