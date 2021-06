Carrefour non vuole fermarsi più e vuole continuare a sorprendere, con una campagna promozionale che non delude assolutamente, rappresentando un punto fermo per tutti gli utenti che vogliono godere di uno sconto del 50% su ogni singolo acquisto effettuato.

La soluzione attualmente disponibile, infatti, risulta essere attiva, come al solito, solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita fisici, non sul sito ufficiale dell’azienda, né da altre parti sempre sul territorio nazionale. La promozione più interessante riguarda la possibilità di mettere le mani su Oppo A72 e Amazfit Bip Lite a soli 159 euro, quando il listino originario tocca addirittura 318 euro. Entrambi i prodotti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, la quale dovrà essere esercitata sempre nei medesimi punti di acquisto.

Carrefour: attenzione alle nuove offerte, sono molto speciali

La via più breve per risparmiare consiste nell’acquisto di uno dei televisori contrassegnati nell’apposito volantino, gli utenti potranno difatti ricevere in cambio una carta regalo Netflix, del valore di 25 euro, da utilizzare a piacimento per il rinnovo del proprio abbonamento o similari.

In alternativa sarà possibile mettere le mani su svariati prodotti ugualmente molto interessanti, legati sempre alla telefonia mobile, quali possono essere Alcatel 1SE, Samsung Galaxy A02s, Oppo A54, Xiaomi Redmi Note 10 o similari, tutti in vendita alla cifra finale inferiore ai 249 euro.

