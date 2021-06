Vodafone rappresenta ancora una volta la soluzione ideale per quegli utenti che intendono effettuare l’operazione di portabilità del loro attuale numero. Per la stagione estiva, il gestore inglese si è dato uno scopo ben preciso: contrastare a pieno regime la rivalità di altri operatori come Iliad, TIM e WindTre.

Vodafone, la promozione con 100 Giga e minuti illimitati

Gli abbonati di Vodafone che effettuano il passaggio della loro rete potranno scegliere come promozione di riferimento la Special 100 Giga. Il pacchetto di questa tariffa prevede sempre consumi senza limiti per chiamate ed SMS con 100 Giga da utilizzare per la connessione internet. Il prezzo per il ritmo mensile è fissato su quota 9,99 euro.

In linea con le precedenti campagne promozionali, anche in questa occasione per gli abbonati di Vodafone che scelgono la Special 100 Giga sono previste condizioni particolari. In primo luogo, gli abbonati andranno ad aggiungere una quota extra di 10 euro per le spese di attivazione della SIM. Il gestore inoltre garantisce un costo bloccato per i nuovi utenti almeno durante il primo semestre.

I clienti che desiderano sottoscrivere la Special 100 Giga dovranno recarsi presso un negozio ufficiale di Vodafone in Italia. Soltanto agli abbonati di Iliad è concessa la possibilità di attivare online questa tariffa.

La Special 100 Giga rappresenta solo una delle possibili ricaricabili previste da Vodafone. Il gestore ha lanciato allo stesso tempo la ricaricabile Special 50 Giga. Per gli abbonati che optano per questa tariffa ci sono chiamate illimitate, SMS da inviare a chiunque e 50 Giga. Il prezzo di rinnovo previsto è di 7,99 euro.