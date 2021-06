Il noto operatore telefonico Vodafone ha messo a disposizione dei suoi nuovi clienti una nuova offerta. Si tratta in particolare della promo Vodafone Special Minuti 50 Giga, grazie alla quale sarà possibile utilizzare 50 GB di traffico dati al mese. Vediamo brevemente di che si tratta.

Anche i nuovi clienti di Vodafone potranno attivare Special Minuti 50 Giga

Come già accennato, tutti coloro che hanno intenzione di acquistare una nuova scheda SIM o anche una eSIM potranno attivare una delle ultime offerte del noto operatore rosso. Nello specifico, stiamo parlando dell’offerta Vodafone Special Minuti 50 Giga. Quest’ultima prevede 50 GB di traffico dati con connettività 4G e minuti di chiamate illimitate verso tutti i numeri mobile e fissi nazionali.

Il costo mensile di questa nuova offerta è pari a 14,99 euro ed è possibile pagare il rinnovo in diversi modi. Si può scalare l’importo dal credito residuo, dal conto corrente, dalla carta prepagata o dalla carta di credito. A questo importo bisogna però aggiungere il costo di attivazione di 6,99 euro e il costo della scheda SIM. Assieme alla nuova offerta di casa Vodafone saranno inoltre inclusi diversi servizi, come Chiamami Recall, la Segreteria Telefonica, il numero 414 per verificare il traffico residuo e Vodafone TV Mobile con Sky Sport MIX (con un vasto catalogo di film e il meglio dello sport di Sky).

Vi ricordiamo che Vodafone Special Minuti 50 Giga sarà attivabile dal 13 giugno 2021 al 31 luglio 2021 da tutti i nuovi clienti e anche dai clienti che hanno intenzione di effettuare la portabilità del proprio numero telefonico da altri operatori.