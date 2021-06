Il 3 agosto Samsung potrebbe finalmente rilasciare i suoi nuovi Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3. La data di lancio, seppur non ancora ufficiale, sembra essere confermata da ulteriori indiscrezioni che sostengono quanto già emerso in merito alla presentazione del pieghevole a conchiglia.

Samsung: i nuovi dispositivi pieghevoli arriveranno il 3 agosto!

E’ SamMobile a riferire quella che potrebbe essere la data di lancio dei nuovi dispositivi pieghevoli di Samsung. Il portale, tenendo conto di quanto affermato da Max Weinbach attraverso un recente tweet, riporta quella che potrebbe essere la data nella quale Samsung terrà il suo evento estivo, cioè il 3 agosto.

A breve, quindi, il colosso potrebbe annunciare la data nella quale si terrà il suo Unpacked estivo e procedere con la presentazione del nuovo Samsung Galaxy Z Fold 3, il primo pieghevole con fotocamera frontale sotto il display; del suo secondo pieghevole a conchiglia Galaxy Z Flip 3, e non solo.

Nella stessa occasione con molta probabilità saranno presenti anche i nuovi smartwatch dell’azienda. Il Samsung Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch Active 4 saranno i primi indossabili con a bordo il nuovo sistema operativo WearOS.

La data indicata da Weinbach non è stata confermata da Samsung ma trattandosi di un leaker abbastanza affidabile potrebbe essere azzeccata. Le certezze arriveranno soltanto nelle prossime settimane, non appena la stessa azienda annuncerà il suo Unpacked.

L’evento, ormai tanto atteso, darà il via all’arrivo di smartphone pieghevoli che troveranno in aziende come Xiaomi e Google i loro principali rivali. Il settore dei dispositivi foldable, pur essendo ancora prematuro sotto diversi punti di vista, appare ormai in continua espansione e in tempi decisamente brevi sembra ben disposto a raggiungere livelli molto alti. Colossi come Apple stanno infatti già lavorando a soluzioni particolarmente innovative!